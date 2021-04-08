Опровержение

Источник материала: ОНТ

ЗАО «Второй национальный телеканал» информирует, что размещенная на сайте телеканала ОНТ 05.02.2021 статья под названием «Российские знаменитости, которые признались в проблемах с психикой», в отношении сведений, относящихся к С.В. Жигунову, не соответствует действительности и удалена.

Приносим извинения С.В. Жигунову за ранее размещенный материал.

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