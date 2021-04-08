Вот это эпатаж! 8 самых запоминающихся образов Фредди Меркьюри. Вы только посмотрите на шестой!

Источник материала: ОНТ

Легендарный солист группы «Queen» покорял сердца не только своим голосом, но и экстравагантными нарядами. Каждый из его образов был ярким и эксклюзивным. За свою сценическую карьеру он несколько раз радикально менял стиль. Какие образы Фредди Меркьюри полюбились поклонникам больше всего?





Король рока родился в 1946 году в Занзибаре. С детства Фредди уделял все свое внимание и время музыке. В школьные годы он с друзьями создал уже свою первую музыкальную группу «The Hectics». Из-за беспорядков в стране семья музыканта решает переехать в Великобританию, где певец сменил несколько музыкальных групп.

В 1970 году его взяли в группу «Smile», которую, по его желанию, переименовал в «Queen». С 1974 года король рока стал знаменитостью, когда создал хиты «Bohemian Rhapsody» и «Killer Queen».

В 1969 году Фредди решился на открытие небольшого магазинчика. Там были викторианские платья и парчовые наряды. Именно поэтому мировая легенда выглядел так необычно: он надевал вещи из своего магазина. Помните, к примеру, ромбовый костюм на нем?



Фото: eatmusic.ru

В конце 70-х Фредди Меркьюри постриг волосы и стал все реже надевать обтягивающие костюмчики. Кожаная одежда стала второй «кожей» певца. Добавились черные очки авиаторы. Теперь на сцене настоящий король рока!



Фото: akspic.ru

К началу 80-х певца была не узнать. Он отрастил усы и подстриг коротко волосы. Скорее всего, таким вы и его и запомнили. Но новую прическу оценили не все поклонники, часть из них считала, что исполнитель рока должен носить только длинные волосы. Теперь Фредди стал одеваться в обычные джинсы и футболки.



Фото: esquire.ru

В 1987 году Фредди записывает кавер на песню «The Great Pretender», где для съемок сбривает усы и надевает классический костюм. Стиль музыканта меняется на casual. Он отращивает небольшую бороду и носит рубашки, брюки, кеды.



Фото: imgur.com

Мы рассказали вам, как менялся стиль звезды, но не показали его самые странные костюмы. Вот они!



Фото: lifestyle.segodnya.ua



Фото: news.myseldon.com



Фото: tolknews.ru



Фото: popcornnews.ru

Музыкант как-то сказал о своих нарядах: «Самое сложное для меня – придумать костюм для следующего концерта: я уже все надевал».

По материалам сайта eatmusic.ru

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