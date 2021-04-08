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Белоруска попала в топ-30 перспективных европейцев по версии Forbes

08.04.2021 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Журнал Forbes представил новый рейтинг перспективных европейцев в возрасте до 30 лет The 30 Under 30 Europe. В категории «Финансы» в список включена и белоруска Мария Живицкая.

29-летняя белоруска работает в Vanguard, одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом с активами на сумму 7 триллионов долларов.

Мария Живицкая начала свою карьеру в Goldman Sachs, а затем перешла в Prudential. Она также преподает в Sciences Po в Париже and Saïd Business School в Оксфорде.

По информации российской версии Forbes, Живицкая училась в Пенсильвании, затем в Университете Утрехта (Нидерланды), стала магистром в Лондонской школе экономики и политических наук. В LinkedIn она пишет, что владеет русским, английским и немецким языками.


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Журнал Forbes представил новый рейтинг перспективных европейцев в возрасте до 30 лет The 30 Under 30 Europe. В категории «Финансы» в список включена и белоруска Мария...
 
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