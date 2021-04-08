|
Белоруска попала в топ-30 перспективных европейцев по версии Forbes
Источник материала: Onliner
Журнал Forbes
29-летняя белоруска работает в Vanguard, одном из крупнейших мировых фондов по управлению капиталом с активами на сумму 7 триллионов долларов.
Мария Живицкая начала свою карьеру в Goldman Sachs, а затем перешла в Prudential. Она также преподает в Sciences Po в Париже and Saïd Business School в Оксфорде.
По информации российской версии
летние, для легковых автомобилей, шины без шипов
летние, для легковых автомобилей
летние, для легковых автомобилей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Forbes представил новый рейтинг перспективных европейцев в возрасте до 30 лет The 30 Under 30 Europe. В категории «Финансы» в список включена и белоруска Мария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)