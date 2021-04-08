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Ведущая Оксана Антонюк, которую наградил Лукашенко, не подтвердила информацию о своем участии в «Славянском базаре в Витебске»
Источник материала: Партизан
С афиши «Славянского базара в Витебске» исчезла еще одна ведущая из Украины. Сама Оксана Антонюк не подтвердила информацию о своем участии в фестивале.
Александр Лукашенко вручает медаль Оксане Антонюк, 2016 год. Фото president.gov.by
Как
Режиссер-постановщик ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксана Антонюк неоднократно вела фестиваль в Витебске. В 2016 году во время юбилейного 25-го «Славянского базара в Витебске» Александр Лукашенко даже наградил ее медалью Франциска Скорины.
Сейчас же госпожа Антонюк заявила, что еще не получала приглашения стать ведущей фестиваля и узнала о том, что включена в программу «Славянского базара в Витебске» из СМИ.
— Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать, — заявила она украинскому изданию «Детектор Медиа».
Оксана Антонюк
Ранее, как мы уже писали, от предложения вести фестиваль «Славянский базар в Витебске», отказались украинцы Андрей Доманский и Тимур Мирошниченко.
В связи с политическим кризисом в Беларуси многие артисты, которых пригласили на фестиваль, оказались под жестким прессингом со стороны поклонников, которые призывают их бойкотировать выступления в Беларуси. В результате некоторые из них уже заявили, что и не собирались ехать на «Славянский базар».
Напомним также, что в прошлом году по политическим мотивам от ведения фестиваля отстранили Дениса Дудинского и Катерину Раецкую, которые несколько лет вели на «Славянском базаре в Витебске» конкурс молодых исполнителей.
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Ведущая Оксана Антонюк, которую наградил Лукашенко, не подтвердила информацию о своем участии в «Славянском базаре в Витебске»
С афиши «Славянского базара в Витебске» исчезла еще одна ведущая из Украины. Сама Оксана Антонюк не подтвердила информацию о своем участии в фестивале.
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