Источник материала: UDF



Бело-красно-белый флаг в окне / Фото милиции Минской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд Минского района за флаг в окне отправил на 15 суток 72-летнюю женщину 8 апреля дело рассматривал суд Минского района.

Кактг-канал @viasnanazirae, 8 апреля дело рассматривал суд Минского района (судья —). Из него следует, что в среду флаг увидел при объезде района начальник Боровлянского РУВД. Он вызвал участкового милиционера. Они сделали фото окна с флагом, а затем задержали хозяйку дома и ее невестку, живущую в доме напротив (там тоже висел бело-красно-белый флаг). На женщин составили протоколы о «несанкционированном пикетировании».Невестку освободили вечером, так как у нее несовершеннолетние дети, а 72-летнююпоместили в ИВС Минского района, где она и ждала суда. Пенсионерку уже задерживали в декабре 2020 - го за групповой хоровод вокруг елки. Ей тогда присудили штраф, который она не смогла оплатить — деньги удерживают из пенсии.Судья Новикова оштрафовалаза «несанкционированный пикет путем размещения БЧБ-флага на фасаде второго этажа частного дома в Колодищах» на 870 рублей.