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Суд Минского района за флаг в окне отправил на 15 суток 72-летнюю женщину
Источник материала: UDF
Бело-красно-белый флаг в окне / Фото милиции Минской области
Как
Невестку освободили вечером, так как у нее несовершеннолетние дети, а 72-летнюю Ларису Сысоеву поместили в ИВС Минского района, где она и ждала суда. Пенсионерку уже задерживали в декабре 2020 - го за групповой хоровод вокруг елки. Ей тогда присудили штраф, который она не смогла оплатить — деньги удерживают из пенсии.
Судья Новикова оштрафовала Ольгу Сысоеву за «несанкционированный пикет путем размещения БЧБ-флага на фасаде второго этажа частного дома в Колодищах» на 870 рублей.
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8 апреля дело рассматривал суд Минского района.
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