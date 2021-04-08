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Суд Минского района за флаг в окне отправил на 15 суток 72-летнюю женщину

08.04.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суд Минского района за флаг в окне отправил на 15 суток 72-летнюю женщину
Бело-красно-белый флаг в окне / Фото милиции Минской области
За БЧБ-флаг в окне частного дома в Колодищах на 15 суток административного ареста осудили 72-летнюю Ларису Сысоеву, а ее невестку Ольгу Сысоеву оштрафовали на 870 рублей.

Как сообщает тг-канал @viasnanazirae, 8 апреля дело рассматривал суд Минского района (судья — Антон Колобов). Из него следует, что в среду флаг увидел при объезде района начальник Боровлянского РУВД. Он вызвал участкового милиционера. Они сделали фото окна с флагом, а затем задержали хозяйку дома и ее невестку, живущую в доме напротив (там тоже висел бело-красно-белый флаг). На женщин составили протоколы о «несанкционированном пикетировании».

Невестку освободили вечером, так как у нее несовершеннолетние дети, а 72-летнюю Ларису Сысоеву поместили в ИВС Минского района, где она и ждала суда. Пенсионерку уже задерживали в декабре 2020 - го за групповой хоровод вокруг елки. Ей тогда присудили штраф, который она не смогла оплатить — деньги удерживают из пенсии.

Судья Новикова оштрафовала Ольгу Сысоеву за «несанкционированный пикет путем размещения БЧБ-флага на фасаде второго этажа частного дома в Колодищах» на 870 рублей.
 
 
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8 апреля дело рассматривал суд Минского района.
 
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