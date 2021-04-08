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Меркель потребовала от Путина отвести войска от Украины

08.04.2021 20:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель потребовала от Путина отвести войска от Украины
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента России Владимира Путина отвести от границы с Украиной усиленную группировку войск.

 Как сообщает Reuters, об этом Меркель заявила Путину в ходе телефонного разговора в четверг - второго с начала недели.

«Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достичь деэскалации ситуации», - заявили в правительстве ФРГ.


Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях», сообщила пресс-служба Кремля.

Президент заявил, что «Киев в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения» вместо того, чтобы выполнять ранее достигнутые договоренности «прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

Путин также «подтвердил настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел».

Европейско-российские отношения «достигли дна» в том числе ситуации на востоке Украины, заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

О переброске 28 батальонных тактических групп в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, на прошлой неделе заявил начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Информацию подтвердили в Пентагоне, оценив численность группировки в 4 тысячи солдат. Командование армии США в Европе повысило уровень готовности до максимального («потенциально неизбежный конфликт», в то время как соцсети наводнили видео, где незахленную технику вагонами везут в неизвестном направлении.

Состоявшийся в среду раунд переговоров контактной группы по Донбассу закончился безрезультатно. Москва и Киев обвинили друга в срыве переговоров, после чего замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил «встать на защиту» проживающих в Донбассе российских граждан.

«Возобновление боевых действий станет началом конца Украины», - заявил он.
 
 
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Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях».
 
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