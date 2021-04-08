Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достичь деэскалации ситуации», - заявили в правительстве ФРГ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меркель потребовала от Путина отвести войска от Украины Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях».

Как сообщает, об этомзаявилав ходе телефонного разговора в четверг - второго с начала недели.Путин в ответ обвинил Украину в «провокациях», сообщила пресс-служба Кремля.Президент заявил, что «Киев в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения» вместо того, чтобы выполнять ранее достигнутые договоренности «прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».Путин также «подтвердил настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в «нормандском формате», по линии политсоветников и министерств иностранных дел».Европейско-российские отношения «достигли дна» в том числе ситуации на востоке Украины, заявил глава представительства Евросоюза в МосквеО переброске 28 батальонных тактических групп в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, на прошлой неделе заявил начальник Генштаба - главнокомандующий ВС УкраиныИнформацию подтвердили в Пентагоне, оценив численность группировки в 4 тысячи солдат. Командование армии США в Европе повысило уровень готовности до максимального («потенциально неизбежный конфликт», в то время как соцсети наводнили видео, где незахленную технику вагонами везут в неизвестном направлении.Состоявшийся в среду раунд переговоров контактной группы по Донбассу закончился безрезультатно. Москва и Киев обвинили друга в срыве переговоров, после чего замглавы администрации президента РФпригрозил «встать на защиту» проживающих в Донбассе российских граждан.«Возобновление боевых действий станет началом конца Украины», - заявил он.