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Суд вынес приговоры за протестные надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево

08.04.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Брестского района 8 апреля вынес приговоры шести молодым людям за надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево.

Суд вынес приговоры за протестные надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, парней, младшему из которых 17 лет, старшему — 19, признали виновными в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения).

Отмечается, что основанием для задержания стало нанесение ими краской надписей «3%», «Уходи», «Жыве Беларусь!» на памятнике Ленину в августе 2020 года.

Сначала производство в отношении одного из обвиняемых вынесли в отдельное дело, предположительно потому, что молодой человек постоянно проживает за пределами Беларуси. Но на суде 23 марта было решено эти дела объединить, а шестого обвиняемого вызвать в суд.

Судья Сергей Маручек назначил Ярославу Бураку три месяца ареста. Сейчас он проходит службу в армии, которую продолжит после того, как отбудет наказание на гауптвахте в Минске. Этот срок не будет зачтен в срок службы.

Дмитрия Харса осудили на месяц ареста.

Кирилл Бекиш и Денис Черныгин получили по 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительную колонию, Александр Никитин и Владислав Терешко — по 1,5 года ограничения свободы по месту жительства.

 

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Теги: Минск
 
 
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Суд Брестского района 8 апреля вынес приговоры шести молодым людям за надписи на памятнике Ленину в поселке Домачево.
 
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