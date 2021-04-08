Перечислены правила зарядки смартфонов





опубликованном на сайте ТАСС материале. Об этом говорится вна сайте ТАСС материале.





Производители гаджетов — не только ноутбуков, но и смартфонов — комплектуют современные устройства литийиoнными или литийполимерными aккyмyлятopaми. В отличие от устаревших образцов новые способны заряжаться быстрее и дольше держать заряд. Однако для продления срока эксплуатации девайса нужно знать правила корректной зарядки.





Выпускающие устройства компании не рекомендуют разряжать батарею смартфона ниже 40 процентов и заряжать выше 90 процентов уровня батареи. Зарядка на 100 процентов не увеличивает срок жизни телефона, поэтому гаджеты не советуют оставлять на зарядку ночью. Похожие правила специалисты перечислили и в отношении ноутбуков. «Заряжать аккумулятор можно при уровне заряда 40 процентов и прекращать зарядку при 80 процентах», — отмечается в материале.





Также авторы успокоили пользователей смартфонов и ноутбуков, заметив, что современные устройства способны регулировать силу подаваемого на батарею тока. При достижении показателя в 90 процентов мощность зарядки снижается, чтобы снизить вероятность выхода аккумулятора из строя. Также новые девайсы не нужно несколько раз заряжать и разряжать перед использованием — популярная ранее рекомендация теперь не является актуальной.





В случае если гаджет длительное время лежит без дела, есть смысл «законсервировать» устройство. Для этого нужно сперва зарядить батарею телефона или ноутбука хотя бы наполовину и выключить его. «Не давайте ему перегреваться и переохлаждаться. Не храните у батареи, плиты, на балконе. Держите подальше от прямых солнечных лучей», — отметили авторы.