|
Звезда Барселоны стал отцом в третий раз в один и тот же день
Источник материала: Партизан
Интересно, что двое старших детей также появились на свет 8 апреля: старшая дочь Мия в 2016 году, а сын Амаро – в 2019.
Антуан Гризманн. Фото: twitter.com/AntoGriezmann
Французский футболист,
"Альба Гризманн 8 апреля 2021 года в 10:24", - написал форвард.
Интересным фактом в семье Гризманна является то, что все его трое детей родились в один день – 8 апреля.
Отметим, старшая дочь Мия появилась на свет 8 апреля 2016 года, а сын Амаро – 8 апреля 2019.
Отныне 8 апреля семья будет отмечать уже не двойной, а тройной день рождения.
Антуан Гризманн с младшим ребенком. Фото: instagram.com/eri_chope
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, что двое старших детей также появились на свет 8 апреля: старшая дочь Мия в 2016 году, а сын Амаро – в 2019.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)