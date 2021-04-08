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Адвокату Бабарико объявили выговор
08.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такое решение приняла сегодня дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов.
— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — приводит
Адвокат Бабарико и Знака не согласен с решением и уверен: во всей деятельности он руководствуется законом.
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Такое решение приняла сегодня дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов.
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