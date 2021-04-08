НАУ: режиму не удастся через «серые схемы» обойти санкции США

Народное антикризисное управление высказалось по вопросу возобновления санкций США.





По мнению оппозиции, «только освобождение всех без исключения политзаключенных до 26 апреля можно рассматривать как достаточное выполнение условий, выдвинутых режиму Лукашенко со стороны Госдепартамента США».

Только так НАУ обосновывает смысл своего послания в адрес Управления по контролю за иностранными активами США, итогом которого стала рекомендация Госдепа Минфину США не продлевать лицензию OFAC 2G для ряда предприятий «Белнефтехима».

«Мы отдаем себе отчет в том, что отмена лицензии повлечет за собой последствия и для режима, и для рабочих подсанкционных предприятий. Однако важно заставить режим прекратить массовые репрессии и террор. Пусть режим ответит рабочим, готов ли он ради удержания власти оставить сотни и тысячи людей в тюрьмах», — отметили в НАУ.

Оппозиция предупредила функционеров режима, которые «прямо сейчас ищут пути обхода санкций — нам известны «серые схемы», которые вы намерены использовать. И мы уже подготовили и реализуем необходимые контрмеры».

В НАУ также сообщили о своей работе по замораживанию корсчетов госбанков, которые финансируют и обслуживают МВД, КГБ, ГУБОПиК, ОМОН, Департамент исполнения наказаний, открытых в зарубежных банках.

Также в планах отключение госбанков от платежных систем Visa и Mastercard , досрочное погашение еврооблигаций, эмитированных Минфином, и недопуск выпуска новых и запрет на финансирование любых проектов режима и принадлежащих ему предприятий.

Не лишним, по мнению оппозиции в нынешней ситуации будет расторжение контракта Yara и «Беларуськалия», наращивание внутреннего экономического давления в рамках акции «Банкомат — обменник — банк.

«Мы убеждены, что необходимо добиваться пересмотра абсолютно всех неправосудных и политически мотивированных приговоров и освобождения каждого, кто находится сейчас за решеткой по вине режима. И чтобы ни произошло 26 апреля, мы будем усиливать наше давление, пока в стране не прекратится террор», — подчеркнули в НАУ.

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