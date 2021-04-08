Специи с кишечной палочкой и орешки с красителем, которым заправляли водомет. Какие опасные продукты нашел Госстандарт в белорусских магазинах?

Источник материала: Onliner

Госстандарт запретил продавать в Беларуси с 10 апреля несколько известных видов кофе «3 в 1» в пакетиках от Jacobs и от «Жокей». Впрочем, в списке опасной продукции только в апреле появились и другие известные товары: детское питание, специи, закуски, корнишоны и даже «полезные» сухофрукты, которые вы наверняка знаете.

Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится под оберткой. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения — например, производитель не указал детский возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой.

Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для пользователей и поставщиков создают список товаров , которые с даты предписания продавать нельзя. Вот лишь некоторые продукты, которые нельзя продавать с апреля 2021 года.

Орешки и зефир с красителем, которым заправляли водомет

В орешках в хрустящей оболочке со вкусом креветок Nutizz Госстандарт нашел синтетический краситель, который не указан был в составе на упаковке. Речь идет о «Солнечном закате» (Е110), который может оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей. К слову, им в сентябре заправили водомет в Минске, чтобы помечать протестующих против инаугурации.





Этот же краситель нашли во многих товарах, в том числе в зефире от российской кондитерской фабрики «Кронштадтская» со вкусом шоколада и смородины. Также в список опасных попал украинский арахис в хрустящей оболочке со вкусом чили от Big Bob. В составе обнаружился запрещенный подсластитель стевиолгликозиды (Е960). В некоторых орешках «Пивкоин» также нашли превышение нормы красителей и запрещенные добавки.

Детские игрушки Кotik из Китая

Были претензии и к краске многих видов китайских игрушек, которой покрыты игрушки для самых маленьких (а к таким предъявляют повышенные требования из-за того, что дети все тянут в рот). Обнаружены и другие недостатки — например, не указан возраст, начиная с которого ребенок может играть с такой игрушкой.





Специи с пеликаном и кишечной палочкой

В известных специях с изображением пеликана (молотой куркуме, кориандре и мускатном орехе) от «Мастер Дак» и вовсе нашли страшное — кишечную палочку. Как она там оказалась — остается только догадываться. Нашли там и превышение в 13—14 раз других микроорганизмов. Вредные палочки нашли в растворимом супе харчо производителя.





«Фруктовые кусочки» из яблок от «Фруто Няня»

На этикетке написано «только натуральные фрукты», а внутри — превышение допустимого уровня консерванта. «В составе продукта обнаружена незаявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка — консервант диоксид серы в количестве 89,5 мг/кг при максимально допустимом уровне 50 мг/кг (превышено в 1,79 раза), что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», — сообщает Госстандарт.





Сок гранатовый «Наргиля»

Здесь Госстандарт обнаружил не заявленную российским изготовителем «Телли-Консерв» пищевую добавку — красный очаровательный (Е129), которая вообще недопустима при производстве соков.





Корнишоны маринованные от MIKADO

При производстве всем известных корнишонов использовались подсластители сахарин натрия и цикламат натрия вместе с сахаром. И кажется, это самое безобидное нарушение из списка — производитель не указал сведения о пониженной калорийности продукта.





Сушеный манго из Таиланда

Опасным оказались даже сушеные манго из Таиланда от VANDA PRESERVED FOOD CO и манго марки KING с надписью «100% натуральный продукт». Но испытания Госстандарта помогли выявить синтетический краситель тартразин (Е102) и превышение консерванта диоксида серы в 10 раз, что может вызвать аллергические реакции, а также противопоказано при отдельных видах заболеваний.





Что-то похожее на плавленый колбасный сыр

На самом деле он имеет длинное название «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенного по технологии плавленого сыра, колбасного копченого „Янтарный“, массовая доля жира в сухом веществе 40%, в том числе растительного жира не более 19,8%». Но как оказалось, даже названия молокосодержащего российский продукт не достоин: массовая доля молочного жира в нем составила менее 13,6% при норме более 50%. Производитель — российское товарищество на вере «Сыр „Стародубский“».





Молокосодержащий продукт «Сгущенка», где в 10 раз меньше жира, чем нужно

К сгущенке от российского производителя «Промконсервы» тоже возникли вопросы — «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной продукцией». В этом молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира доля этого самого жира оказалась в 10 раз меньше (менее 5% при норме более 50%).





Псевдотушенка из говядины

Тушенка от «МПК „Потанино“» по выводу специалистов тоже оказалась совсем не тушенкой. Госстандарт сообщил, что «изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства» кусковой консервы, хотя это нечто другое. Указанная тушеная говядина «Люкс» состоит из кусочков жировой ткани и слишком маленьких кусочков мяса, которых недостаточно для того, чтобы зваться «кусковой консервой».





Мы задали вопросы Госстандарту о том, как проводится проверка и при каких условиях могут вернуть на полки магазинов данные товары. Как только получим ответы — сразу опубликуем их.