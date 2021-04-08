Сын Израилевича вошел в списков Forbes

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пишет Office Life, окончил один из старейших вузов Великобритании — Сент-Эндрюсский университет. Участвует в компании Fasanara Capital, которая работает на рынке цифровых активов. Никита живет в Лондоне,Office Life, окончил один из старейших вузов Великобритании — Сент-Эндрюсский университет. Участвует в компании Fasanara Capital, которая работает на рынке цифровых активов.





Fasanara Capital считается хедж-фондом. Занимается управлением активами. Была основана в 2011 году в Лондоне. Никита Фадеев присоединился к бизнесу более двух лет назад.



