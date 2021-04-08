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Сын Израилевича вошел в списков Forbes
Источник материала: Партизан
Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30 лет.
Фото: Forbes, Unsplash
Никита живет в Лондоне,
Fasanara Capital считается хедж-фондом. Занимается управлением активами. Была основана в 2011 году в Лондоне. Никита Фадеев присоединился к бизнесу более двух лет назад.
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Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30...
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