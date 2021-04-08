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Сын Израилевича вошел в списков Forbes

08.04.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30 лет.


Фото: Forbes, Unsplash

Никита живет в Лондоне, пишет Office Life, окончил один из старейших вузов Великобритании — Сент-Эндрюсский университет. Участвует в компании Fasanara Capital, которая работает на рынке цифровых активов.

Fasanara Capital считается хедж-фондом. Занимается управлением активами. Была основана в 2011 году в Лондоне. Никита Фадеев присоединился к бизнесу более двух лет назад.
 
 
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Двадцатипятилетний Никита Фадеев, сын белорусского предпринимателя Аркадия Израилевича, вошел в один из списков Forbes — европейский список 30 финансистов младше 30...
 
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