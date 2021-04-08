Адвокату Дмитрию Лаевскому объявили выговор

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пишет TUT.BY, на которую ранее вызвали Лаевского. Такое решение приняла 8 апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов,TUT.BY, на которую ранее вызвали Лаевского.





— Мотивы этого решения мне неизвестны пока что. Возможно, я их узнаю из постановления, которое мне вручат на следующей неделе, — сказал адвокат.





Дмитрий Лаевский не согласен с таким решением, отметили в штабе.





О вызове на Совет коллегии адвокатов и возбуждении дисциплинарного производства в отношении Лаевского стало известно 24 марта. Тогда сообщалось, что поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.





— Я убежден, что состава проступка нет и коллеги смогут в этом разобраться. Ни одно мое высказывание не имело целью причинять обиду, не касалось оценки деятельности других адвокатов или их качеств, а рассуждал я сугубо о правовом регулировании адвокатуры, которое считаю ненадлежащим и сейчас, не говоря уже о том проекте закона, который может привести к лишению меня, как адвоката бюро, права вести защиту клиентов по уголовным делам, — написал Лаевский в своем телеграм-канале перед заседанием коллегии.



