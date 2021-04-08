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Все школьники в Беларуси будут должны учиться 11 лет: Сейчас обязательны только 9 классов

08.04.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера Палата представителей утвердила в первом чтении обновленный Кодекс об образовании. Там есть интересные изменения. Например, школьники теперь будут обязаны учиться 11 лет: то есть, среднее образование станет обязательным. Пока что в стране обязательно базовое образование (9 лет).

За разъяснениями Rebenok.by обратился к заместителю председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Лилии Кирьяк.

 — Практика показывает, что практически все выпускники базовой школы продолжают обучение, сегодня это естественная потребность, чтобы крепко стоять на ногах, чтобы стать специалистом в какой-то области. То есть фактически эта модель, когда все получают общее среднее образование, сегодня реализуется — не только через 10−11-е классы общеобразовательной школы, но и через профтехобразование, специальное образование, систему вечерних классов. Сегодня ребят, которые не хотят учиться дальше, мизерный процент.

Мы уточнили, значит ли это, что работать сразу после 9 классов будет нельзя?

 — Можно, но в исключительных случаях, когда у выпускника 9-го класса есть какие-то особенности. И даже такому подростку будет предлагаться индивидуальный образовательный маршрут, который ему по силам.

Кроме того, по новому Кодексу планируется убрать и некоторые названия типов учреждения образования, например, «гимназия-интернат», «вечерняя школа», а также «лицеи» в отношении учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Все они будут называться колледжами.
 
 
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Вчера Палата представителей утвердила в первом чтении обновленный Кодекс об образовании. Там есть интересные изменения. Например, школьники теперь будут обязаны...
 
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