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Алексиевич: белорусы живут между двумя опасностями

08.04.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Она не только встречается с людьми и записывает их рассказы, но и получает по почте их воспоминания.

Алексиевич: белорусы живут между двумя опасностями
Светлана Алексиевич / Из архива Reuters​
Алексиевич сказала немецким журналистам, что, на её взгляд, белорусы живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией". "Мы хотим создать независимую процветающую страну, — продолжает белорусская писательница. — Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос".

Светлана Алексиевич, пишет Еврорадио, рассуждает о белорусских протестах и подчёркивает их мирный характер, называет "своеобразной ненасильственной революцией". "Мы хотели этого [победы] добиться без пролития крови, — говорит писательница. — Это был идеалистический план".

Алексиевич с сентября 2020-го живёт в Германии. В Беларуси она проходит по уголовному делу Координационного совета (писательница входит в его состав), она ходила в Минске на допрос.
 
Теги: Минск
 
 
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Писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских...
 
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