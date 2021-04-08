|
Алексиевич: белорусы живут между двумя опасностями
Источник материала: Партизан
Писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года. Она не только встречается с людьми и записывает их рассказы, но и получает по почте их воспоминания.
Светлана Алексиевич / Из архива Reuters
Алексиевич сказала немецким журналистам, что, на её взгляд, белорусы живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией". "Мы хотим создать независимую процветающую страну, — продолжает белорусская писательница. — Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос".
Светлана Алексиевич,
Алексиевич с сентября 2020-го живёт в Германии. В Беларуси она проходит по уголовному делу Координационного совета (писательница входит в его состав), она ходила в Минске на допрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонсировала книгу о событиях в Беларуси после президентских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)