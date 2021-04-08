Алексиевич: белорусы живут между двумя опасностями

Алексиевич сказала немецким журналистам, что, на её взгляд, белорусы живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией". "Мы хотим создать независимую процветающую страну, — продолжает белорусская писательница. — Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос".





пишет Еврорадио, рассуждает о белорусских протестах и подчёркивает их мирный характер, называет "своеобразной ненасильственной революцией". "Мы хотели этого [победы] добиться без пролития крови, — говорит писательница. — Это был идеалистический план". Светлана Алексиевич,Еврорадио, рассуждает о белорусских протестах и подчёркивает их мирный характер, называет "своеобразной ненасильственной революцией". "Мы хотели этого [победы] добиться без пролития крови, — говорит писательница. — Это был идеалистический план".



