Задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию сигареты из Беларуси

Один из задержанных / Скриншот с видео​

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области,Еврорадио, задержанные длительное время оказывали "посреднические услуги". Сотрудники ФСБ сейчас устанавливают личности таможенников и полицейских, которые могли оказывать им содействие. Задокументирован эпизод, когда члены группы получили 25 тысяч долларов от предпринимателя для дачи взятки сотрудникам таможни и полиции для провоза в Россию белорусской табачной продукции и для беспрепятственного дальнейшего движения грузовиков.