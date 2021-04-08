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Задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию сигареты из Беларуси

08.04.2021 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Смоленской области задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты. Российские силовики схватили лидера и двух членов преступной группы. Уголовное дело возбудили по статье "Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере".



Один из задержанных / Скриншот с видео​

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области, передает Еврорадио, задержанные длительное время оказывали "посреднические услуги". Сотрудники ФСБ сейчас устанавливают личности таможенников и полицейских, которые могли оказывать им содействие. Задокументирован эпизод, когда члены группы получили 25 тысяч долларов от предпринимателя для дачи взятки сотрудникам таможни и полиции для провоза в Россию белорусской табачной продукции и для беспрепятственного дальнейшего движения грузовиков.

В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался 750 млн пачек.
 
 
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В Смоленской области задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты. Российские силовики схватили...
 
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