|
Ситуация на границе России и Украины: Берлин и Москва выдвинули свои версии разговора Меркель и Путина
Источник материала: Навiны
Тема возможной эскалации
Как отметили в пресс-службе канцлера ФРГ, глава немецкого правительства призвала собеседника отвести войска от украинской границы с целью деэскалации напряжения в регионе.
В свою очередь пресс-служба Кремля утверждает, что президент обратил внимание на «провокационные действия Киева», который обостряет обстановку на линии соприкосновения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация на границе России и Украины: Берлин и Москва выдвинули свои версии разговора Меркель и Путина
Тема возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе стала темой разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)