Ситуация на границе России и Украины: Берлин и Москва выдвинули свои версии разговора Меркель и Путина

Тема возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе стала темой разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель.



Фото пресс-службы Кремля

Как отметили в пресс-службе канцлера ФРГ, глава немецкого правительства призвала собеседника отвести войска от украинской границы с целью деэскалации напряжения в регионе.

В свою очередь пресс-служба Кремля утверждает, что президент обратил внимание на «провокационные действия Киева», который обостряет обстановку на линии соприкосновения.