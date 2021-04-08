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Ситуация на границе России и Украины: Берлин и Москва выдвинули свои версии разговора Меркель и Путина

08.04.2021 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тема возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе стала темой разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Ситуация на границе России и Украины: Берлин и Москва выдвинули свои версии разговора Меркель и Путина
Фото пресс-службы Кремля

Как отметили в пресс-службе канцлера ФРГ, глава немецкого правительства призвала собеседника отвести войска от украинской границы с целью деэскалации напряжения в регионе.

В свою очередь пресс-служба Кремля утверждает, что президент обратил внимание на «провокационные действия Киева», который обостряет обстановку на линии соприкосновения.

 

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Тема возможной эскалации ситуации на российско-украинской границе стала темой разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель.
 
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