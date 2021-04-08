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«Каста» прокомментировала срыв концерта в Минске

08.04.2021 22:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российская группа «Каста» сегодня подтвердила, что ее концерт 9 апреля в Минске не состоится. Новую дату выступления в белорусский столице пока не озвучили.

«Друзья, за два дня до концерта „Касты“ в Минске управление культуры Минского городского исполнительного комитета, „изучив материалы и тексты песен“, аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта (в Беларуси без него концерты не проводятся). Так что 9 апреля мы точно не выступим в „Прайм Холле“. Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем, и в течение нескольких дней мы сообщим вам — это перенос или отмена. Спасибо за ваше терпение и понимание», — такое сообщение появилось в Instagram группы.

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Теги: Минск
 
 
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Российская группа «Каста» сегодня подтвердила, что ее концерт 9 апреля в Минске не состоится. Новую дату выступления в белорусский столице пока...
 
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