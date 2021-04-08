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«Задача литературы — ставить диагноз»: Светлана Алексиевич пишет книгу о поствыборной Беларуси

08.04.2021 22:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о поствыборной Беларуси. Об этом она рассказала немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Да, [Антон Павлович] Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз», — заявила Алексиевич, отвечая на вопрос, работает ли она над книгой о событиях в своей стране. «Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания», — добавила писательница, ее цитирует ТАСС.

Она утверждает, что беларусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией». «Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос», — поделилась Алексиевич. Одновременно она подчеркнула, что беларусы стремились к «ненасильственной революции»: «Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это бы идеалистический план».

Светлана Алексиевич находится в Германии с сентября прошлого года.

 
 
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о поствыборной Беларуси. Об этом она рассказала немецкой газете Süddeutsche Zeitung. «Да, [Антон Павлович] Чехов...
 
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