«Задача литературы — ставить диагноз»: Светлана Алексиевич пишет книгу о поствыборной Беларуси

Источник материала: KYKY

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о поствыборной Беларуси. Об этом она рассказала немецкой газете Süddeutsche Zeitung .

«Да, [Антон Павлович] Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз», — заявила Алексиевич, отвечая на вопрос, работает ли она над книгой о событиях в своей стране. «Многие люди звонят мне, присылают свои воспоминания», — добавила писательница, ее цитирует ТАСС.

Она утверждает, что беларусы живут «между двумя опасностями — Лукашенко и Россией». «Мы хотим создать независимую процветающую страну. Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос», — поделилась Алексиевич. Одновременно она подчеркнула, что беларусы стремились к «ненасильственной революции»: «Мы хотели этого добиться без пролития крови. Это бы идеалистический план».

Светлана Алексиевич находится в Германии с сентября прошлого года.