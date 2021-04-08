Почему белорусские IT-специалисты выбирают Вильнюс, а не Ригу

Десятки белорусских IT-компаний, которые решили уйти с отечественного рынка ищут пристанище на чужбине.





Однако иногда условия, которые предлагают им страны-соседи, не всегда подходят. И если с точки зрения бизнеса условия выглядят заманчивыми, то многие бытовые — вызывают вопросы, пишет delfi.lv .

В частности, Wargaming после тщательного анализа условий предпочла Литву. Об этом рассказал глава Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рожкалнс.

Дело в том, что айтишников в латвийском государстве пугают неясные перспективы по открытию счетов в банках и стоимости их обслуживания. Для людей семейных камнем преткновения является «отсутствие русских школ».

Как отметили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA), на сегодня 17 компаний или уже переехали в Латвию, или находятся в процесс переезда.

Латвийские власти ожидают, что в ближайшие два года они создадут тысячу новых рабочих мест.

Так, в частности, самая известная белорусская компания из нашедших пристанище в Латвии разрабатывает охотничью оптику под брендом Pulsar и экспортирует свою продукцию в более, чем 70 стран. Они открывают офис и производство в Даугавпилсе (в Беларуси у них тоже остается компания).

Для решения проблем (к примеру в банковской сфере), LIAA работает индивидуально с каждым потенциальным клиентом: заполняет чек-листы, отправляет во все банки и узнает, где будет легче открыть счет.

В LIAA отметили, что Wargaming выбрала Литву исключительно из-за отсутствия в Латвии русскоязычных школ для детей работников.