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В Слуцком районе двое парней решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия
Источник материала: БT
Решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия - в Слуцком районе задержаны двое парней, которые стреляли из пневматики в 15-летнего школьника. В начале года по вине сестры подростка у 18-летнего парня разбился мобильный телефон. Брат заступился за девочку, пообещав частично возместить ущерб, но деньги так и не вернул. В итоге владелец девайса, заручившись поддержкой 17-летнего товарища, пошел к родителям школьника и потребовал сумму вдвое выше оговоренной, а услышав отказ, решил добиться денег угрозами.
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Решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия - в Слуцком районе задержаны двое парней, которые стреляли из пневматики в 15-летнего школьника. В начале года...
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