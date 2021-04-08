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В Слуцком районе двое парней решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия

08.04.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия - в Слуцком районе задержаны двое парней, которые стреляли из пневматики в 15-летнего школьника. В начале года по вине сестры подростка у 18-летнего парня разбился мобильный телефон. Брат заступился за девочку, пообещав частично возместить ущерб, но деньги так и не вернул. В итоге владелец девайса, заручившись поддержкой 17-летнего товарища, пошел к родителям школьника и потребовал сумму вдвое выше оговоренной, а услышав отказ, решил добиться денег угрозами.


Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

 
 
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Решили выбить долг у старшеклассника при помощи оружия - в Слуцком районе задержаны двое парней, которые стреляли из пневматики в 15-летнего школьника. В начале года...
 
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