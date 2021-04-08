Во время матча «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый мужчина

Источник материала: Tut.by

Во время игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал обнаженный мужчина.





Он пробежал несколько десятков метров и упал на газон. После этого к мужчине подбежали охранники и увели его в подтрибунное помещение.

Отметим, что игра проходила без зрителей. Откуда взялся мужчина, пока неизвестно.

Встреча же завершилась гостевой победой «МЮ» со счетом 2:0.