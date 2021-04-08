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Во время матча «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый мужчина

09.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал обнаженный мужчина.


Он пробежал несколько десятков метров и упал на газон. После этого к мужчине подбежали охранники и увели его в подтрибунное помещение.

Отметим, что игра проходила без зрителей. Откуда взялся мужчина, пока неизвестно.

Встреча же завершилась гостевой победой «МЮ» со счетом 2:0.

 
 
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Во время игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал обнаженный мужчина.
 
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