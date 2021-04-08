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Во время матча «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал голый мужчина
Источник материала: Tut.by
Во время игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал обнаженный мужчина.
Он пробежал несколько десятков метров и упал на газон. После этого к мужчине подбежали охранники и увели его в подтрибунное помещение.
Отметим, что игра проходила без зрителей. Откуда взялся мужчина, пока неизвестно.
Встреча же завершилась гостевой победой «МЮ» со счетом 2:0.
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Во время игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед» на поле выбежал обнаженный мужчина.
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