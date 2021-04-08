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Российского полковника ГРУ сняли с поезда в Минск и забрали в СК

09.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российского полковника ГРУ сняли с поезда в Минск и забрали в СК
Владимир Квачков. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова вместе с супругой Надеждой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает Readovka в своем Telegram-канале.

По данным издания, полковник вместе с женой направлялся в Беларусь на конференцию ночным поездом. Однако в Вязьме их высадили. «Везут неизвестно куда неизвестно кто», — сообщила супруга Квачкова правозащитникам прежде, чем связь с ней прервалась.

Позже стала известна причина снятия с поезда. Силовики пытались отговорить отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова от поездки в Беларусь, написал в своем блоге в LiveJournal российский журналист и блогер Максим Калашников. По его словам, после того как сотрудникам МВД стало известно о готовящейся поездке Квачкова, они решили нанести ему визит. В среду, 7 апреля, к полковнику пришли представители ведомства, которые предупредили его о якобы готовящихся в Минске провокациях и посоветовали не ездить туда. «На что получили ответ: "Поеду, ибо мою безопасность обеспечивает КГБ республики"», — рассказал Калашников.

Спустя еще 30 минут после этой беседы сотрудники правоохранительных органов снова пришли к Квачкову и сообщили, что его вызывают на допрос в Следственный комитет (СК) России как свидетеля по делу лишенного сана священника Сергия (в миру Николая Романова). Однако полковник проигнорировал эту информацию, заявив, что не собирается отменять поездку, поскольку повестку он не получал.

В итоге именно ради этого допроса Квачкова вместе с женой Надеждой сняли с поезда, следовавшего в Минск, и вернули в Москву.

О том, что Квачкова сняли с поезда в Вязьме, стало известно ранее 8 апреля.

В июле 2020 года сообщалось, что Квачков посетил Среднеуральский женский монастырь, где встретился с Сергием и поддержал его. Отмечалось, что полковник проговорил с опальным попом около двух часов и нашел с ним взаимопонимание по всем вопросам. По мнению отставного военного, Сергий мог бы навести порядок в России.

Владимир Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник отбыл.
 
Теги: Минск
 
 
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Отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова вместе с супругой Надеждой сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Минск.
 
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