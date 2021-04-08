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Возвращение в моду джинсов на бедрах среди молодежи испугало старшее поколение

09.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Возвращение в моду джинсов на бедрах среди молодежи испугало старшее поколение
Фото: Globallookpress.com
Об этом сообщает Independent.

По информации издания, в TikTok появились многочисленные видео, на которых юные пользователи соцсети, так называемые зумеры (люди, родившиеся в период с 1997-го по 2012 год), демонстрируют свои обновки.

Ролики под хештегом #lowrisejeans («джинсы на бедрах») к настоящему моменту собрали 34 миллиона просмотров, а под хештегом #lowrisejeansarecute («джинсы на бедрах — это круто») — более 50 тысяч просмотров. Авторы некоторых из них снимают на камеру процесс примерки моделей с завышенной талией и сравнивают их с джинсами на бедрах. В результате они отмечают, что отдали бы предпочтение последним.

Однако представители более старшего поколения — миллениалы (рожденные в период с 1981-го по 1996 год) выразили свое отвращение к таким брюкам. «Мой самый большой ужас — возвращение в моду этих штанов», «Будь проклят тот день, когда подростки решили, что джинсы на бедрах — это стильно», «На бирках джинсов с низкой посадкой должно быть предупреждение об опасности», — писали они в Twitter.
 
 
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Тренд на джинсы с заниженной посадкой, который стал популярным среди молодежи, испугал старшее поколение.
 
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