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Егор Шарангович получил звание первой звезды НХЛ
Источник материала: Партизан
Талантливый "дьявол" Егор Шарангович показал отличный перфоманс в матче против "летчиков". Егор получил титул первой звезды дня заокеанской лиги. Белорусский центрфорвард осваивается в НХЛ.
Огненный перфоманс Егора Шаранговича поставил “Филадельфию” на колени
Регулярный сезон НХЛ подходит к стадии решающих поединков. В конференциях определяются четыре лучших клуба, которые продолжат борьбу в плей-офф,
“Дьяволы” каждый поединок проводят в атакующем ключе, пытаясь наверстать упущенное. Тащит команду в плей-офф белорусский новичок клуба Егор Шарангович. Лучший поединок за клуб Егор провел на выезде против “Филадельфии”.
Во второй двадцатиминутке Егор отличным кистевым броском пробил голкипера “Филли” Харта. В третьем периоде Егор отдал голевую на Зейджека, установившего окончательный счет на табло 4:3.
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Лига признала Егора первой звездой матча, высоко оценив его усилия в завершающей стадии атак.
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