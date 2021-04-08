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Егор Шарангович получил звание первой звезды НХЛ

09.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Талантливый "дьявол" Егор Шарангович показал отличный перфоманс в матче против "летчиков". Егор получил титул первой звезды дня заокеанской лиги. Белорусский центрфорвард осваивается в НХЛ.

Егор Шарангович получил звание первой звезды НХЛ

Огненный перфоманс Егора Шаранговича поставил “Филадельфию” на колени

Регулярный сезон НХЛ подходит к стадии решающих поединков. В конференциях определяются четыре лучших клуба, которые продолжат борьбу в плей-офф, пишет Першы рэгіен. Клуб из Нью-Джерси старается попасть в кубковый раунд, но слишком много очков было потеряно в первые туры.

“Дьяволы” каждый поединок проводят в атакующем ключе, пытаясь наверстать упущенное. Тащит команду в плей-офф белорусский новичок клуба Егор Шарангович. Лучший поединок за клуб Егор провел на выезде против “Филадельфии”.
 
Во второй двадцатиминутке Егор отличным кистевым броском пробил голкипера “Филли” Харта. В третьем периоде Егор отдал голевую на Зейджека, установившего окончательный счет на табло 4:3.

Букмекерское сообщество считало фаворитом встречи “Флайерс”. Лучшую котировку на победу гостей предлагала линия букмекерской компании 1хБет. Высокие коэффициенты контора выставляет за счет мизерного уровня маржи.

Узнать другие преимущества и недостатки конторы 1хБет бетторы могут на независимом ресурсе для любителей ставок. Эксперты тщательно изучили деятельность конторы, а результат их труда доступен на странице.

Лига признала Егора первой звездой матча, высоко оценив его усилия в завершающей стадии атак.


Новый лидер “Дьяволов”


Белорусский центрфорвард уже пытался закрепиться в НХЛ в сезоне 2019. Пройдя тренировочный лагерь с основой “Devils”, Егор отправился набираться опыта в фарм-клуб  “Бинхимптон”. Проведя два сезона в АХЛ, Шарангович получил выгодное предложение из минского “Динамо”.

Сезон 2020/2021 Егор начал в Минске. Пока НХЛ определялась с датой и форматом проведения сезона, Шарангович блистал в КХЛ. Он провел 34 поединка, записав в актив 25 очков (17 + 8). Скауты внимательно просматривали игру центрфорварда и вызвали в основную команду “Дьяволов” в начале “регулярки”.

Егор полностью оправдал доверие. Он провел 34 матча, начиная их в составе первого звена. На счету молодого белоруса 13 результативных действий (8 + 5). Наставник клуба Линди Рафф поддерживает молодого игрока, видя в Егоре будущего лидера клуба.

Ему пока прощают нестабильность и промахи. Это только первый сезон Шаранговича в НХЛ, он наверняка станет большой звездой и порадует болельщиков.
 
Теги: Минск
 
 
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Талантливый "дьявол" Егор Шарангович показал отличный перфоманс в матче против "летчиков". Егор получил титул первой звезды дня заокеанской лиги. Белорусский...
 
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