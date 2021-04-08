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В Минске сотрудник милиции стрелял в 45-летнего пассажира такси

09.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси поделился подробностями нападения на милиционера, произошедшего ночью 26 ноября 2021 года в столице.



В ту ночь, как сообщают правоохранители, 24-летний водитель такси остановился возле одного из домов по ул. Малинина. В салон его авто неожиданно сел нетрезвый мужчина. 

Водитель отказал ему в поездке, так как ожидал клиента, и попросил выйти из авто, пишет newsbel.by. Пассажир агрессивно отреагировал на просьбу таксиста: он достал напильник с заостренным наконечником и стал угрожать.

Водитель вышел из машины. В это время минчанин украл вещи таксиста, которые удалось найти в салоне. 

Сотрудник Департамента охраны, прибывший на место происшествия, попытался задержать злоумышленника, однако тот оказал активное сопротивление. Злоумышленник попытался нанести удар милиционеру шилом в шею. 

Правоохранитель уклонился и удар пришелся на грудь. Только благодаря бронежилету удалось избежать смертельного ранения. Нападавший продолжил угрожать милиционеру убийством, демонстрируя напильник и шило.

 Сотрудник органов внутренних дел в складывающейся обстановке применил табельное огнестрельное оружие, произведя выстрел в ногу. После этого мужчину удалось задержать. Им оказался ранее судимый 45-летний минчанин. 

Возбуждено 3 уголовных дела.
 
 
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Следственный комитет Беларуси поделился подробностями нападения на милиционера, произошедшего ночью 26 ноября 2021 года в столице.
 
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