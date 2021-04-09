Нидерланды отказались от использования вакцины AstraZeneca для людей младше 60 лет

Источник материала: ОНТ

Власти Нидерландов приняли решение об отказе от использования вакцины от COVID-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca среди лиц младше 60 лет. Лица, не относящиеся к указанной возрастной категории, будут получать вакцины от других производителей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения королевства Хуго де Йонге, передает РИА «Новости».

Решение было принято на основе рекомендации Совета здравоохранения Нидерландов, который призвал отказаться от использования данной вакцины среди лиц, не достигших 60 лет, заменив её другими препаратами. При этом Совет отметил, что соотношение между степенью риска и степенью пользы относительно вакцины AstraZeneca сильно разнится в зависимости от возраста, а поэтому для людей старше 60 лет её применение по-прежнему целесообразно.

В качестве альтернативы препарату AstraZeneca в Совете отметили вакцину Janssen от Johnson & Johnson, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

Напомним, о временном отказе от использования вакцины AstraZeneca стало известно на прошлой неделе. Поводом послужили участившиеся случаи тромбоза среди лиц моложе 60 лет.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram