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В Минске в честь 110-летия Василя Витки открылась выставка
Источник материала: ОНТМинске в честь 110-летия Василя Витки открылась выставка" class="one-news__figure-img">
Радуга – и не одна – «взошла» сегодня в Минске. Такое невероятное явление – в честь 110-летия Василя Витки. «Красочной» интерактивной выставкой отмечен юбилей классика не только детской литературы. Открыты малоизвестные страницы биографии писателя и редактора журнала, который по-прежнему интересно читать.
Тимох Крысько – его все знают! Только по псевдониму. Василь – во имя отца. Витка – от латинского «vita», что значит «жизнь». Любил «играть словами» начиная со второго класса школы в родных Евличах возле Слуцка. Фотопортрет с эпиграммой на самого себя.
На знаменитой галерее воссоздан уголок писателя, который уже «вышел в тираж». 1928 – год дебюта лирика. До того Крысько и пастухом был, и слесарем поработал. В войну сатирик призывал «Раздавім фашысцкую гадзіну». Умел улыбаться глазами.
Андерсен терпеть не мог, когда к нему льнули дети. Витка – наоборот. Очень чуткие читатели всегда вились вокруг. К слову, стал сказочником в 36 лет. Сочинил историю «Вавёрчына гора», чтобы подбодрить сына, ехали на деревню к бабушке. Теперь – всей семьёй в музей.
Правило этой «игры в классики» – кто-то декламирует белорусскую азбуку в стихах юбиляра, остальные собирают цитату из букв. Экспромт-пожелание от лауреата премии Витки первому автору и редактору журнала, с которым растёт уже «поколение альфа».
Лайфхак ближайшей недели в музее: кто придёт посмотреть на «радугу» (и не одну) – «Вясёлка» в подарок. Сегодня на вернисаж в честь 110-летия классика всех возрастов приехали слутчаки. Для них Витка – земляк, с которого тоже начинается жизнь.
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Радуга – и не одна – «взошла» сегодня в Минске. Такое невероятное явление – в честь 110-летия Василя Витки. «Красочной» интерактивной выставкой отмечен юбилей...
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