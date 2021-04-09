Дмитрий Пиневич: с проблемой оттока медицинских кадров сталкиваются все страны, мы будем стимулировать возврат медиков в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Отток медицинских кадров из Беларуси не является уникальным явлением, с подобным сталкиваются все страны мира. У нас с этой проблемой намерены бороться конкретными решениями. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Некоторые Telegram-каналы педалируют тему, что из Беларуси идет отток медицинских кадров, в том числе и по политическим причинам. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил на вопрос, можно ли это явление назвать уникальным.

Дмитрий Пиневич: «К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200-250 человек. Кстати, 2021-й год не явился каким-то исключением. До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций – то, что пытаются педалировать. 200-250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается [медиков] 2600, 2700, 2800, по-разному. Кстати, об этом мы и говорили и на уровне Главы государства, когда докладывались. Переток туда и возвращение обратно несет за собой тоже колоссальный положительный эффект. С одной стороны, у нас четыре вуза, я об этом с гордостью рассказываю, мы даем четырьмя вузами 30% экспорта образовательных услуг страны вообще в целом».

Глава Минздрава уточнил, что с проблемой оттока медицинских кадров сталкиваются все страны.

Дмитрий Пиневич: «Литва сталкивается, Польша сталкивается. Из Польши очень много уезжали в Норвегию, уезжали в Северную Ирландию. Но сейчас они приняли решение на уровне правительства и кратно увеличили резидентам доплаты, поэтому много поляков вернулось обратно. Наиболее пострадавшей, кстати, Малайзия считается. Огромная страна, огромное количество университетов, готовят большущее количество врачей, и они почти все выезжают».

Министр здравоохранения рассказал, как будут стимулироваться возврат медиков в Беларусь.

Дмитрий Пиневич: «Первое, понятно, это зарплата. В чем мы проигрываем, кроме Украины, и по западному периметру, и по восточному периметру. Поручение Президента о том, что мы выходим с ковида, а сейчас надбавки достаточно серьезные, и средняя зарплата сейчас соответствует почти среднеевропейским показателям. И вот, задача Президента, мы ищем источники, дана задача правительству, Минфину, нам, чтобы мы, выйдя из ковида, получили среднюю зарплату примерно, как получаем с ковидными надбавками. Это первый компонент. Второй – резидентура. Мы впервые ввели это понятие, когда подготовка кадров высокой квалификации будет идти в течение трех-четырех лет. Резидентура позволит каждому получить те же компетенции, и не надо будет для этого выезжать за пределы нашей страны. Третий блок – это социальные пакеты. Вот сейчас 2600 специалистов уедут на свои первые рабочие места. Фактически все наниматели заявили о том, мы это проверим и доложим Главе государства, что все получат то или иное жилье, когда прибудут на первое рабочее место. "То или иное" может подразумевать разные компоненты, но, как правило, это арендное жилье. Следующий компонент – это защита персонала медицинского, связанная с медицинской деятельностью. И пятый компонент – это коммуникация. Где не было коммуникации, была смена руководителя. Доктор имеет право быть услышанным и должен быть услышанным».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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