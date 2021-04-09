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Ученые назвали главный фактор долголетия

09.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые назвали главный фактор долголетия

Исследователи из Шотландии выяснили, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер, определяемой по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранностью, зависящей от условий жизни и окружающей среды. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА «Новости».

Длинна теломер – концевых участков хромосом – является одним из ключевых биомаркеров здоровья, а также старения всего организма. Ученые считают, что чем короче длинна теломеры, тем выше риск смерти. Данное правило является универсальным для всех позвоночных. Однако вопрос о том, что влияет на длину теломер в первую очередь – наследственность или внешняя среда, – оставался открытым.

Чтобы прояснить данный вопрос, было необходимо провести масштабное исследование, которое охватывало бы сразу несколько поколений, что было проблематично, в случае проведения исследования на людях. Поэтому объектом исследования группы ученых из Великобритании, Канады и Норвегии стало стадо диких овец соайской породы – наиболее короткоживущего вида, обитающего на островах Шотландии.  

Авторы исследования на протяжении почти 20 лет собирали данные о длине теломер, их сохранности и последующей выживаемости животных в зависимости от самых различных факторов. И, как показали результаты исследования, продолжительность жизни коррелирует именно с длиной теломер, а не с их степенью истощения, обусловленной внешними факторами. При этом длина напрямую связана именно с генетической наследственностью.

Как считают авторы исследования, совершенное ими открытие придаст генетике более значительную роль в контроле долголетия.

Фото: Pixabay

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Исследователи из Шотландии выяснили, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер, определяемой по большей части генетикой и наследственностью, а не...
 
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