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Объединение ветеранов готово к воплощению новых идей
Источник материала: ОНТ
Активное долголетие. Ветеранское объединение готово к воплощению новых идей. На создание условий для реализации потенциала пожилых из бюджета выделят больше 13 миллионов рублей.
Сегодня это обсуждали на отчётно-выборочной конференции общественного объединения ветеранов. Организация насчитывает свыше двух миллионов ветеранов войны, Вооруженных Сил и труда. 500 тысяч из них ещё трудятся и активно участвуют в общественно-политической жизни.
На ближайшие 5 лет ветераны определил сразу несколько задач, они касаются социальной интеграции, достойного дохода, активного и здорового долголетия. В этом году объединение поможет в формировании советов пожилых людей при местных исполкомах. Сегодня председателем республиканского объединения переизбран Иван Гордейчик.
Ещё в планах объединения – события, посвящённые Году народного единства. А главным своим долгом ветераны считают необходимость передать память потомкам и не допустить переписывания истории.
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Активное долголетие. Ветеранское объединение готово к воплощению новых идей. На создание условий для реализации потенциала пожилых из бюджета выделят больше 13...
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