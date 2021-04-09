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Объединение ветеранов готово к воплощению новых идей

09.04.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Объединение ветеранов готово к воплощению новых идей

Активное долголетие. Ветеранское объединение готово к воплощению новых идей. На создание условий для реализации потенциала пожилых из бюджета выделят больше 13 миллионов рублей.


Сегодня это обсуждали на отчётно-выборочной конференции общественного объединения ветеранов. Организация насчитывает свыше двух миллионов ветеранов войны, Вооруженных Сил и труда. 500 тысяч из них ещё трудятся и активно участвуют в общественно-политической жизни.

На ближайшие 5 лет ветераны определил сразу несколько задач, они касаются социальной интеграции, достойного дохода, активного и здорового долголетия. В этом году объединение поможет в формировании советов пожилых людей при местных исполкомах. Сегодня председателем республиканского объединения переизбран Иван Гордейчик.

Ещё в планах объединения – события, посвящённые Году народного единства. А главным своим долгом ветераны считают необходимость передать память потомкам и не допустить переписывания истории.

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Активное долголетие. Ветеранское объединение готово к воплощению новых идей. На создание условий для реализации потенциала пожилых из бюджета выделят больше 13...
 
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