|
«Бессовестное поведение литовских служб»: почему на границе с Литвой растет очередь из фур?
Источник материала: ОНТ
Напряженной остаётся ситуация на границе с Литвой. Очереди растут. Самая сложная обстановка по-прежнему в пункте пропуска «Каменный Лог» – крупнейшем на этом направлении. В пиковые моменты здесь скапливалось до 900 машин, сейчас стоит около 350. Но главное, водители сутками ожидают возможности въехать в Евросоюз.
До сих пор очередь в пункте пропуска «Каменный Лог» растягивается на километры. Сегодня около 10, по словам водителей большегрузов, – уже не так много. Неделю назад машины стояли почти на въезде в Ошмяны – а это все 20 км от границы. Возможности въехать в Европу приходится ждать по двое-трое суток. Больше везет перевозчикам скоропортящихся продуктов – их оформляют вне очереди, остальным же приходится становиться у обочины и надеяться на чудо.
По словам водителей, очереди на границе с Литвой образуются регулярно. Чаще всего причина заторов – сбой в электронной системе оформления. В очередной раз граница встала 23 марта, оформляли документы вручную. Спустя почти неделю оборудование наладили, а последствия люди ощущают до сих пор.
«Каменный Лог» – один из ключевых пунктов пропуска в регионе. Наравне с «Брузгами» принимает больше половины всего грузопотока, который идет в Евросоюз через Гродненскую область. Этой весной здесь должна была начаться масштабная реконструкция. После чего пропускная способность выросла бы до 6 тысяч машин в сутки.
Первоочередная задача сейчас для белорусской стороны – убрать машины с обочин, сделать ожидание в очереди более комфортным для водителей, которые невольно оказались заложниками ситуации. Основную нагрузку на себя возьмет ближайший транспортно-логистический центр. Здесь откроют электронную очередь, также зону ожидания на 160 машин.
Специалисты понимают: 160 мест на всех не хватит. «Каменный Лог» – пункт узловой, здесь всегда многолюдно. Потому инфраструктуру будут развивать и дальше. В планах создать площадку, которая сможет принимать до 600 машин сразу. Параллельно специалисты ищут средства на реконструкцию пункта пропуска. Кто поможет профинансировать проект – Китай, партнеры по ЕАЭС – еще обсуждается. Но цель остается неизменной – сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напряженной остаётся ситуация на границе с Литвой. Очереди растут. Самая сложная обстановка по-прежнему в пункте пропуска «Каменный Лог» – крупнейшем на этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)