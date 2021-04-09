«Бессовестное поведение литовских служб»: почему на границе с Литвой растет очередь из фур?

Источник материала: ОНТ

Напряженной остаётся ситуация на границе с Литвой. Очереди растут. Самая сложная обстановка по-прежнему в пункте пропуска «Каменный Лог» – крупнейшем на этом направлении. В пиковые моменты здесь скапливалось до 900 машин, сейчас стоит около 350. Но главное, водители сутками ожидают возможности въехать в Евросоюз.





До сих пор очередь в пункте пропуска «Каменный Лог» растягивается на километры. Сегодня около 10, по словам водителей большегрузов, – уже не так много. Неделю назад машины стояли почти на въезде в Ошмяны – а это все 20 км от границы. Возможности въехать в Европу приходится ждать по двое-трое суток. Больше везет перевозчикам скоропортящихся продуктов – их оформляют вне очереди, остальным же приходится становиться у обочины и надеяться на чудо.

По словам водителей, очереди на границе с Литвой образуются регулярно. Чаще всего причина заторов – сбой в электронной системе оформления. В очередной раз граница встала 23 марта, оформляли документы вручную. Спустя почти неделю оборудование наладили, а последствия люди ощущают до сих пор.

«Каменный Лог» – один из ключевых пунктов пропуска в регионе. Наравне с «Брузгами» принимает больше половины всего грузопотока, который идет в Евросоюз через Гродненскую область. Этой весной здесь должна была начаться масштабная реконструкция. После чего пропускная способность выросла бы до 6 тысяч машин в сутки.

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: «По имевшейся договоренности, одновременная реконструкция должна была начаться весной текущего года, одновременно в двух пунктах пропуска. Но по непостижимой логике Евросоюза и по каким-то странным, видимо, новомодным политизированным предлогам, Беларусь оказалась отрезанной от европейского финансирования. Поэтому литовцы пока начали реконструкцию самостоятельно. И вместо того, чтобы развязать этот узел за 1,5-2 года, весь этот процесс теперь будет длиться 4 или 5 лет. Я бы это назвал совершенно пренебрежительным и бессовестным поведением литовских служб».

Первоочередная задача сейчас для белорусской стороны – убрать машины с обочин, сделать ожидание в очереди более комфортным для водителей, которые невольно оказались заложниками ситуации. Основную нагрузку на себя возьмет ближайший транспортно-логистический центр. Здесь откроют электронную очередь, также зону ожидания на 160 машин.

Андрей Большаков, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси: «Это площадка, где будут созданы нормальные условия, будут созданы условия для приема пищи, отдыха водителей. Где они будут просто находиться и ждать времени, когда их выпустят для пересечения границы. И они спокойно прибудут в пункт пропуска, будут пройдены все необходимые виды контроля, и человек с грузом проедет государственную границу».

Специалисты понимают: 160 мест на всех не хватит. «Каменный Лог» – пункт узловой, здесь всегда многолюдно. Потому инфраструктуру будут развивать и дальше. В планах создать площадку, которая сможет принимать до 600 машин сразу. Параллельно специалисты ищут средства на реконструкцию пункта пропуска. Кто поможет профинансировать проект – Китай, партнеры по ЕАЭС – еще обсуждается. Но цель остается неизменной – сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram