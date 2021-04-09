Собаке проломили череп и закопали заживо, но она выжила. История о спасении Малыша

Источник материала: ОНТ

Насилие всегда сложно оправдать. Но наша следующая история вообще с трудом поддаётся пониманию. Жители Старобина спасли собаку, которую кто-то закопал заживо. Под землёй пёс был несколько дней, отчаянно боролся за жизнь, и его услышали. Сейчас выжившему помогают волонтёры и врачи. О прогнозах говорить пока рано, но теперь собака точно в добрых руках.





Как назвать тех, кто смог такое сделать с живым существом, непонятно, и пока в этой истории много вопросов. Но молчать невозможно.

Он провёл под землёй несколько суток. Такое не укладывается в голове нормального человека, а тот, кто это сделал, по-прежнему среди нас. Ещё на прошлой неделе утром хозяйка частного дома услышала странные стоны, но прилегающая к её двору территория – давно заброшена, там были незнакомые люди, решила – всякое бывает. Спустя несколько дней место словно тянуло её. Из-за стресса и переживаний, она и сегодня просит не показывать её лицо, но события помнит по секундам.

«Знаете, такой стон с этой ямки, знаете, прямо стон такой душераздирающий. Я так испугалась!»

Говорит, что первые мысли о том, что под землёй может быть человек. Позвала на помощь соседа, вместе они достали пса и выдохнули уже втроём – живой.

«Она так смотрела на него жалобно! Он, когда откапал, она так на него смотрела! Даже слёзы на глазах были».

Дальше в собачьей жизни сценарий фильма ужасов сменился совсем другой историей. Буквально по цепочке добра новость о «выжившем» передавали волонтёры. Так появилась Инна, которая называла его Малышом и, глядя в эти глаза, обещала сделать всё возможное. Пробитый череп, истощение, не работающие задние лапы. В местной клинике сказали: везите в Минск, чудом нашли автопомощь, а в столице шокировали.

Инна Курс, волонтёр: «Когда доктор начинает её смотреть, и он только по пальпации, по осмотру говорит: "Здесь мой вам совет, усыпить". Мы в ступоре стояли просто. Собака боролась за жизнь не для того, чтобы мы её лишали. Значит, мы делаем всё возможное, а там – как Бог даст! Работаем!»

Исследования, поиск другой клиники, и вот на их глазах пёс сам начал есть и пить. А после и реагировать на спасителей. Сейчас он в стационаре, а за его судьбой теперь следит, кажется, вся страна.

Сколько людей уже причастны к сражению за жизнь Малыша, сложно посчитать, но у таких историй, к сожалению, всегда есть и другая, тёмная сторона. Кто разбил собаке голову, бездушно выкопал яму и бросил умирающего пса? Что такие люди ещё могут сделать? Законом уже предусмотрена ответственность – общественные работы, штраф или лишение свободы до года. Историю Малыша расследует милиция. Остановит ли это людей, способных на жестокое обращение с животными, – вопрос давний и, к сожалению, пока без ответа. А весь ужас теперь живёт в этих глазах отважного пса, который так отчаянно боролся за жизнь, словно решил дать людям ещё один шанс.

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