Вопрос жизни и смерти: в Европе вводят ограничения на вакцинацию AstraZeneca из-за побочного эффекта

Источник материала: ОНТ

У самих европейцев проблема куда серьёзнее – страны ЕС массово отказываются от AstraZeneca! Агентство по оценке лекарств признало побочный эффект препарата – повышенная свёртываемость крови и риск образования тромбов. Вывод – неутешительный и опасный для здоровья.





И для объединённой Европы – это очень плохая новость – под угрозой срыва план вакцинации, а значит, и пересмотр действующих ограничений, в том числе открытие отпускного сезона.

Британка Элисон Астлес, рассказывает, как ушёл из жизни её брат.

Элисон Астлес: «Он получил вакцину 17 марта, и примерно через неделю или около того у него начались головные боли, он чувствовал себя так, будто простыл. Примерно через восемь дней стал терять зрение. Мы отвезли его в больницу, и сканирование показало огромный сгусток крови и кровоизлияние в мозг. Поэтому его перевели в реанимацию, где он, к сожалению, скончался».

Похожих историй в Европе набралось уже несколько десятков. Первые пришли из Австрии – после укола от развившихся тромбозов скончались медицинские сёстры. Затем были случаи в Дании, Латвии, Британии. Всё это время доминировало мнение, что это индивидуальная реакция организма, что бывает при массовой вакцинации. Но дополнительные исследования указывают на прямую связь между прививкой препаратом AstraZeneca и образованием сгустков крови в сосудах.

Конечно, и для производителя, и для Евросоюза эта новость стала весьма неприятной. Несмотря на попытки объяснить, что 169 случаев тромбоза на 34 миллиона уколов вакцины – это небольшой процент, правительства многих стран стали пересматривать дальнейшее применение препарата. Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Италия – в списке уже 20 стран. Где-то использование приостанавливают, где-то, как в Испании, меняют стратегию. Прививают только тех, кому за 60.

В Британии, где после уколов AstraZeneca скончалось 19 человек, также решили не останавливать вакцинацию, но медицинские показания скорректировали. Препарат не будут вводить тем, кто младше 30-ти.

Во Франции – 12 случаев тромбоза и 4 подтверждённых смерти. Страна последние несколько недель лидирует по уровню заражений в Европе, показывая в пиковые дни до 60 тысяч случаев в сутки. В республике, по сути, начался третий общенациональный локдаун. Вакцинация – одна из главных надежд французского правительства.

И всё же в Еврокомиссии всерьёз опасаются, что заявления экспертов медицинского агентства о побочных эффектах AstraZeneca ударят по темпам европейской вакцинации. Оксфордский препарат дешевле остальных, его проще хранить и поставки в полмиллиарда заказанных доз закрывали большую часть потребностей ЕС. Теперь, после решений многих стран приостановить его применение, скорей всего вновь возникнет дефицит. Впрочем, европейские чиновники настаивают, что преимуществ от проблемной вакцины больше, чем рисков.

На этом фоне, впрочем, появились подвижки в решении о выводе на европейский рынок российской вакцины «Спутник V». Власти Германии заявили сегодня, что переговоры с Москвой о поставках уже начались, а представители Баварии, самого богатого и влиятельного региона ФРГ, уже подписали заявление о намерении заказать два с половиной миллиона доз российской вакцины.

Сейчас российский препарат проходит проверку в Европейском медицинском агентстве. Не исключено, что решение о его регистрации и допуске на рынок Евросоюза будет принято уже в начале мая.

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