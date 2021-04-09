«Что ты сказала?»: реакция кота на предложение хозяйки завести собаку рассмешило интернет

Источник материала: ОНТ

Взаимная нелюбовь котов и собак друг к другу известна давно. Однако реакция кота на внезапное предложение его хозяйки завести еще и собаку все равно рассмешило пользователей Сети. Видео опубликовал портал «Ридус».

На кадрах опубликованного в Instagram ролика видно, как кот оборачивается на слова хозяйки о возможном появлении нового питомца. Возмущенное выражение его мордочки довольно точно дает понять: новичку тут рады не будут.

Фото: Ридус

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