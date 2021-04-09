Пенсионерка попала под колеса авто во дворе дома в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Во дворе дома на ул. Смолячкова в Минске под колеса Mazda попала пенсионерка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло около 16 часов во дворе №21 по ул. Смолячкова. Девушка 1990 года рождения на автомобиле Mazda совершила наезд на женщину 1937 года рождения. Пострадавшая была отправлена в учреждение здравоохранения.

По факту ДТП проводится проверка.

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