В Минске прошел необычный концерт. На такой же можно будет попасть на следующей неделе

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел необычный концерт: в планетарии выступила музыкальная инди-группа Lumiere Tales. В программе были композиции из репертуара коллектива, в том числе новые, а также полнокупольное световое шоу. Фотограф TUT.BY посмотрел на необычный концерт. Который, к слову, пройдет еще раз — 14 апреля.





































Стоимость билета на концерт Lumiere Tales — 16 рублей, приобрести его можно в кассе планетария, количество мест ограничено.