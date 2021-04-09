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В Минске прошел необычный концерт. На такой же можно будет попасть на следующей неделе
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минске прошел необычный концерт: в планетарии выступила музыкальная инди-группа Lumiere Tales. В программе были композиции из репертуара коллектива, в том числе новые, а также полнокупольное световое шоу. Фотограф TUT.BY посмотрел на необычный концерт. Который, к слову,
Стоимость билета на концерт Lumiere Tales — 16 рублей, приобрести его можно в кассе планетария, количество мест ограничено.
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Вчера в Минске прошел необычный концерт: в планетарии выступила музыкальная инди-группа Lumiere Tales. Фотограф TUT.BY посмотрел на необычный концерт. Который, к слову,...
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