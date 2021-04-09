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В Минске прошел необычный концерт. На такой же можно будет попасть на следующей неделе

09.04.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел необычный концерт: в планетарии выступила музыкальная инди-группа Lumiere Tales. В программе были композиции из репертуара коллектива, в том числе новые, а также полнокупольное световое шоу. Фотограф TUT.BY посмотрел на необычный концерт. Который, к слову, пройдет еще раз — 14 апреля.










Стоимость билета на концерт Lumiere Tales — 16 рублей, приобрести его можно в кассе планетария, количество мест ограничено.

«Музыка и Звезды. Группа Lumiere Tales»

Когда: 14 апреля, 19.00
Где: планетарий (ул. Фрунзе, 2)
Сколько: 16 рублей

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске прошел необычный концерт: в планетарии выступила музыкальная инди-группа Lumiere Tales. Фотограф TUT.BY посмотрел на необычный концерт. Который, к слову,...
 
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