ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РосСМИ: «Перспектива стать частью «русского мира» почему-то не радует братские страны»

09.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

РосСМИ: «Перспектива стать частью «русского мира» почему-то не радует братские страны»
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Тема интеграции дает возможность продвинуть в информационное пространство нужные нарративы. Российского зрителя подталкивают к выводу, что беларусская власть не справляется самостоятельно с политическим кризисом, ей с трудом, и только с помощью России, удается контролировать ситуацию. Соответственно, без политических реформ, выгодных России и интеграции, беларусский кризис будет углубляться. Необходимо заметить, что, учитывая желание официального Минска затянуть время и попытаться переломить ситуацию, РФ посредством своих медиа-ресурсов проводит операцию давления, в том числе и через информационное пространство.

Российские медиа массированно продвигают тезис о необходимости более «глубокого сотрудничества» и безальтернативности интеграции.

Украине формируют образ нестабильного государства и источника потенциальных конфликтов, где власти страны повторяют путь Грузии 2008 года. Стремление страны получить ПДЧ в НАТО и последующая война подаются как защитная реакция России в ответ на геополитические угрозы. Сейчас в формулу пытаются вставить и Беларусь, имеющую «ориентацию на РФ».

Ключевыми тезисами российских государственных СМИ, внедряемыми в информационное поле являются:

∙ беларусская власть не выполняет своих функций и не способна самостоятельно восстановить дееспособность государства в полном объеме;

∙ страны Запада и Украина презентуются как дестабилизирующий фактор в беларусском кризисе, а Россия на контрасте как стабилизирующий;

∙ интеграция неизбежна и является естественным этапом развития двусторонних отношений.

В российском информационном пространстве реализуется направленная делигитимация беларусской власти.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как оправдывали отстранение группы «Галасы ЗМеста» от «Евровидения»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by