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РосСМИ: «Перспектива стать частью «русского мира» почему-то не радует братские страны»
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Тема интеграции дает возможность продвинуть в информационное пространство нужные нарративы. Российского зрителя подталкивают к выводу, что беларусская власть не справляется самостоятельно с политическим кризисом, ей с трудом, и только с помощью России, удается контролировать ситуацию. Соответственно, без политических реформ, выгодных России и интеграции, беларусский кризис будет углубляться. Необходимо заметить, что, учитывая желание официального Минска затянуть время и попытаться переломить ситуацию, РФ посредством своих медиа-ресурсов проводит операцию давления, в том числе и через информационное пространство.
Российские медиа массированно продвигают тезис о необходимости более «глубокого сотрудничества» и безальтернативности интеграции.
Украине формируют образ нестабильного государства и источника потенциальных конфликтов, где власти страны повторяют путь Грузии 2008 года. Стремление страны получить ПДЧ в НАТО и последующая война подаются как защитная реакция России в ответ на геополитические угрозы. Сейчас в формулу пытаются вставить и Беларусь, имеющую «ориентацию на РФ».
Ключевыми тезисами российских государственных СМИ, внедряемыми в информационное поле являются:
∙ беларусская власть не выполняет своих функций и не способна самостоятельно восстановить дееспособность государства в полном объеме;
∙ страны Запада и Украина презентуются как дестабилизирующий фактор в беларусском кризисе, а Россия на контрасте как стабилизирующий;
∙ интеграция неизбежна и является естественным этапом развития двусторонних отношений.
В российском информационном пространстве реализуется направленная делигитимация беларусской власти.
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СНГ и Союзное государство по версии российских СМИ.
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