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Как оправдывали отстранение группы «Галасы ЗМеста» от «Евровидения»?

09.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сначала Беларусь лишили права принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, потом группу «Галасы ЗМеста» на «Евровидение» не пустили...

На госТВ об этом говорили практически слово в слово.

Так, что у зрителя не осталось сомнений: ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ПОЛИТИКА

 
 
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