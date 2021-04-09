Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как оправдывали отстранение группы «Галасы ЗМеста» от «Евровидения»? Во всем виновата политика.

Сначала Беларусь лишили права принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, потом группу «Галасы ЗМеста» на «Евровидение» не пустили...На госТВ об этом говорили практически слово в слово.Так, что у зрителя не осталось сомнений: ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ПОЛИТИКА