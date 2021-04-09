|
Как оправдывали отстранение группы «Галасы ЗМеста» от «Евровидения»?
Источник материала: UDFСначала Беларусь лишили права принять чемпионат мира по хоккею с шайбой, потом группу «Галасы ЗМеста» на «Евровидение» не пустили...
На госТВ об этом говорили практически слово в слово.
Так, что у зрителя не осталось сомнений: ВО ВСЁМ ВИНОВАТА ПОЛИТИКА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всем виновата политика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)