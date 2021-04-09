ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Творог в России оказался опасным

09.04.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Творог в России оказался опасным
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть у «Ленты.ру».

Экспертизу прошла продукция 20 торговых марок. В обезжиренном твороге «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк» обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, в твороге 14 марок из 20-ти зафиксировано значительное превышение норм по количеству дрожжей. «При частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление, особенно у людей, страдающих нарушением микрофлоры кишечника», — предупредили специалисты.

Обезжиренный творог «Б.Ю. Александров», «Дмитрогоский продукт», «Ирбитский», «Простоквашино» и President никаких нарушений по микробиологической безопасности не показал.

В марте эксперты предупреждали, что продукция трех марок блинов, продающаяся в России, оказалось опасной для здоровья. Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в замороженных полуфабрикатах. Кишечную палочку нашли в блинах с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трети творога, который продается в России, обнаружили кишечную палочку, так что продукты оказались опасны для здоровья.
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги на развитие Северного Кавказа ушли в никуда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by