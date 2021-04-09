Источник материала: UDF



Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Деньги на развитие Северного Кавказа ушли в никуда Остались хронически убыточными.

Институты развития Северного Кавказа за время работы с 2014 года получили из бюджета порядка 73 миллиардов российских рублей, но остались хронически убыточными и даже не приблизились к достижению поставленных целей и задач. К такому выводу пришла Счетная палата, отчет о проверке опубликован на сайте ведомства.Как оказалось, деньги буквально ушли в никуда — работа организаций не помогла как региону в целом, так и тем отраслям, что были выбраны для поддержки. На основе статистического анализа аудитор Светлана Орлова констатировала, что имеет место скорее отрицательный эффект на темпы роста реального валового регионального продукта — минус 2,6 процента.Счетная палата изучила работу акционерных обществ «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК), региональных корпораций развития, действующих в Дагестане, Ингушетии и Чечне, Агентства инвестиционного развития Ставрополья, Минэкономразвития, Минфина и Министерства по делам Северного Кавказа, упраздненного год назад. Работа касалась периода с 2014 года по ноябрь 2020-го.Внимание аудиторов, в числе прочего, привлекли детали работы организаций, которые, в лучшем случае, свидетельствуют о непоследовательном и непродуманном управлении. В частности, институты развития выставляли нереалистичные KPI и вольно обращались со своими же планами.Например, КРСК планировала создать инновационный медицинский кластер, ставила амбициозные задачи, для которых в 2016 году утвердили концепцию развития. Однако позднее цель вообще исключили из программы, предварительно потратив на ее разработку два миллиарда рублей из федерального бюджета. Только на проектно-сметную документацию ушло порядка 90 миллионов рублей, но никаких результатов работы никто не видел.Созданные в регионе особые экономические зоны (ОЭЗ), которыми управляет КСК, оказались неинтересны инвесторам. Объем привлеченных средств по состоянию на 1 сентября 2020 года составил чуть более двух миллиардов рублей, что в десять раз меньше заявленных в плане, создано только 770 рабочих мест.Аудиторы рекомендовали заняться реорганизацией институтов, чтобы определить для них адекватные цели и задачи, рассчитать потребность в бюджетных средствах и обосновать эффективность планируемых затрат. Кроме того, в СП считают необходимым создать комплексную систему оценки деятельности институтов развития и их руководства.Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в ближайшие два-три года ведомство проверит все институты развития в России. По его словам, прошедшие проверки уже дали результаты, например, в некоторых организациях снижены неадекватно высокие зарплаты.