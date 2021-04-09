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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

09.04.2021 07:22 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный порывистый (местами сильный порывистый). Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +9..+11°C (ветер порывами до 10 м/с);
  • Гродно +8..+10°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Могилев +8..+10°C (ветер порывами до 10 м/с);
  • Минск +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, что с субботы заметно потеплеет.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.
 
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