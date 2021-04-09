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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный порывистый (местами сильный порывистый). Погода в регионах:
Ранее сообщалось, что
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В пятницу погодой на территории республики будет «распоряжаться» область повышенного атмосферного давления.
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