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Для защиты информации: новый центр подготовки специалистов открыли в Минске
09.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Специалистов по защите информации в Беларуси будут обучать в новом образовательном центре, который открыли сегодня в Минске, передает «МИР 24».
Новая образовательная площадка в Национальном центре обмена трафиком станет единой для всей страны. Раньше основам цифровой безопасности обучали в разных вузах. За год работы подготовили почти 500 специалистов. Это руководители промышленных гигантов и частных компаний, медицинских центров.
Защита информации направлена на борьбу с киберпреступлениями. Она в Беларуси растет. По данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано около 95 тысяч таких случаев.
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Образовательная площадка в Национальном центре обмена трафиком станет единой для всей страны.
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