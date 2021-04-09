Для защиты информации: новый центр подготовки специалистов открыли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Специалистов по защите информации в Беларуси будут обучать в новом образовательном центре, который открыли сегодня в Минске, передает «МИР 24».

Новая образовательная площадка в Национальном центре обмена трафиком станет единой для всей страны. Раньше основам цифровой безопасности обучали в разных вузах. За год работы подготовили почти 500 специалистов. Это руководители промышленных гигантов и частных компаний, медицинских центров.

«Информатизация проникла во все сферы жизни. Поток информации растет, и становится не просто важно хранить эту информацию, но и защищать. Информация в наше время может стать оружием, нанести непоправимый ущерб экономике государства и бизнесу, и жителям Республики Беларусь», – отметил заместитель директора Национального центра обмена трафиком Татьяна Туромша.

Защита информации направлена на борьбу с киберпреступлениями. Она в Беларуси растет. По данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано около 95 тысяч таких случаев.