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Глава Католической церкви в Беларуси попросил возобновить трансляцию богослужений по радио
Источник материала: Партизан
В воскресенье 11 апреля Святая Месса в 8.15 из минского Архикафедрального костела Пресвятого Имени Марии может попасть в эфир Белорусского радио. Как сообщил в разговоре с
Официального подтверждения о возобновлении радиотрансляций не получено, однако ксендз Климантович был проинформирован сотрудниками Белтелерадиокомпании, что 11 апреля Святая Месса в 8.15 попадет в прямой радиоэфир.
Ксендз Климантович надеется, что трансляция Святой Мессы вернется в воскресную программу Белтелерадиокомпании.
Богослужения из минского Архикафедрального собора транслировались с 2000 года по август 2020 года. В одно из августовских воскресений прошлого года без объяснений со стороны Белтелерадиокомпании трансляция прекратилась. Напомним, что первоначально, в течение нескольких лет, радиотрансляции воскресных Месс велись из минского Костела Святого Сымона и Святой Елены, известного как Красный костел.
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В воскресенье 11 апреля Святая Месса в 8.15 из минского Архикафедрального костела Пресвятого Имени Марии может попасть в эфир Белорусского радио. Как сообщил в...
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