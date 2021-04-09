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Александр Китаров и Андрей Антонов — первые хоккеисты, который стали чемпионами Беларуси в трех десятилетиях

09.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты "Юности" Александр Китаров и Андрей Антонов установили уникальное достижение.





Нападающий и защитник выигрывали чемпионат Беларуси в трех десятилетиях. Китаров брал золото в 2009Ю, 2010, 2011 и 2021 годах. Антонов стал чемпионом в 2008, 2013, 2019, 2020 и 2021 годах, отмечает Прессбол.
 
 
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Хоккеисты "Юности" Александр Китаров и Андрей Антонов установили уникальное достижение.
 
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