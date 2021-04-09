







Youtube остается самой популярной соцсетью, Facebook третий год стагнирует

Таковы результаты исследования, подготовленного Исследовательским центром Pew Research Center. Youtube на первом месте в США: соцсеть увеличила долю своих пользователей с 73% в 2019 году до 81% в 2021 году. Показатели Facebook остаются неизменными: стабильные 69% c 2019 года. По мнению исследователей, единственной платформой, на которой наблюдается «статистически значимый» рост с 2019 года, стала Reddit, которая выросла с 11% в 2019 году до 18% в 2021 году.





По опросам пользователей, 49% утверждают, что проверяют сайт Facebook несколько раз в день, 45% пользователей Snapchat открывают приложение более одного раза в день, как и 38% пользователей Instagram. Около трети пользователей Youtube сообщают, что посещают сервис чаще, чем один раз в день.





В последнем отчете появилась аудитория TikTok, которой не было в 2019 году. 21% американцев утверждает, что использует соцсеть, среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет эта цифра значительно выше — 48%. Популярность других соцсетей у этой группы также значительно выше: 95% для Youtube, 71% для Instagram, 70% для Facebook и 65% для Snapchat.