







"Соответствующее письмо мы направили в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Результатом может стать возвращение" Беларуськалия" в перечень подсанкционных предприятий "Белнефтехима" с 27 апреля", - говорится в сообщении в телеграм-канале НАУ в четверг.





В НАУ сообщили, что предпринимают ряд шагов для "обрушение стоимости гособлигаций", "заморозки корсчетов госбанков в иностранных банках и отключения их от платежных систем".





Кроме того, оппозиция намерена добиваться "расширения санкционных списков ЕС и их синхронизации с американскими". Оппозиция ожидает, что "результатом станет лишение режима возможности обходить санкции США на европейском рынке".





Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что госдеп намерен рекомендовать Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.





Предыдущее решение Минфина о продлении приостановки действия санкций истекает 26 апреля. Отмечалось, что позиция госдепа по вопросу продления еще может измениться, если в Минске изменят подход к политическим заключенным.



