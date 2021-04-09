Выбираем варочную поверхность в любую квартиру - что покупают белорусы

Источник материала: Tut.by

Выбор бытовой техники — задача простая только на первый взгляд. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что существует множество разных нюансов. Это касается и варочных поверхностей — ведь их бывает как минимум несколько разновидностей. Посмотрели, какие модели выбирают белорусы, и вкратце рассказываем про некоторые из них.

Для этого мы открыли «Яндекс.Маркет», регионом выбрали Минск, отсортировали технику по популярности и смотрели на модели, отмеченные галочкой «Выбор покупателей». Это означает, что устройство в отзывах рекомендуют купить 80% пользователей.

Газовые панели

Тут все ясно: если в доме есть газопровод, логичнее всего выбрать именно такую модель. К тому же газовые варочные панели в среднем дешевле по сравнению со своими электрическими аналогами. А еще они позволят мгновенно начать либо остановить процесс нагрева и «на глаз» контролировать процесс готовки.

Минусы, правда, тоже есть, и их немало. Например, наличие открытого пламени — потенциально более опасный вариант, а также более сложный уход. Но если вы всю жизнь готовили на газе, то вряд ли подобные сложности станут для вас преградой.





Одна из самых популярных моделей встраиваемого типа, отмеченная как «Выбор покупателей». В отзывах в первую очередь хвалят относительно доступную цену, разделенную на два отсека решетку, которую удобно мыть, и материал — чугун. Серьезных минусов покупатели не выявили. Разве что один владелец написал, что «большая конфорка при минимальной мощности пронзительно свистит».

Краткие характеристики панели: размер встраивания — 56×48 см, поверхность выполнена из закаленного стекла, есть четыре конфорки, одна из которых — WOK. То есть такая конфорка отличается тройным рядом пламени, а также наличием специальной подставки. Поджиг автоматический, есть поворотные переключатели и система газ-контроль, предотвращающая подачу газа в случае задувания пламени.





Вторая по популярности модель в категории «Выбора покупателей». Она, как и вариант от LEX, независимая (то есть ей не обязательно нужен в пару духовой шкаф). Поверхность панели выполнена из закаленного стекла, размеры для встраивания — 43 на 48 см. Конфорок в наличие — три (одна типа «тройная корона», то есть можно использовать посуду WOK), решетки изготавливаются из чугуна. Есть и функции электроподжига с газ-контролем.

Вот как основные плюсы модели описывает один из пользователей: «Понравились дизайн, компактность, качество. Тяжелые чугунные решетки, кастрюли не скользят. На трех конфорках можно поместить чайник, кастрюлю и сковороду. Стеклянная поверхность хорошо отмывается». Особых недостатков, если судить по отзывам, не выявлено.

Электрические панели

Наверное, наиболее популярные на сегодня варочные панели. В высотных зданиях и новостройках, где не предусмотрен газопровод, они становятся едва ли не единственным вариантом. Впрочем, электрические панели предлагают больше функций в сравнении с газовыми моделями и при этом считаются более безопасными. Правда, и стоят, как правило, больше.





Самая популярная панель «Выбора покупателей» в «Яндекс.Маркете». У нее независимая конструкция, стеклокерамическое покрытие HiLight — нагревательные элементы расположены под стеклом, за счет чего конфорки должны быстрее разогреваться, — и мощность в 6,5 кВт. Размеры для встраивания — 56 на 49 см.

В отзывах один из владельцев достаточно емко описал основные плюсы: «Проста в эксплуатации. Удобно регулировать температуру. Легко моется». Среди незначительных минусов кто-то отметил маркость. Но предположим, что подобный нюанс можно отнести и к остальным стеклокерамическим панелям черного цвета.



Фото пользователя «Яндекс.Маркета»

В целом отличий от предыдущей панели в Beko не то чтобы много. Номинальная мощность — 6,8 кВт, установка независимая, размер для встраивания — 56 на 49 см. Сама панель стеклокерамическая, конфорки выполнены по технологии HiLight — их четыре штуки. Есть кнопка блокировки. Управление сенсорное, в наличии функция «защиты от детей».

«Стильный вид, цена, качество, остаточное тепло, защитное отключение», — описывает плюсы модели покупатель. Но и минусы тоже есть. Несколько человек говорят, что конфорки могут «самопроизвольно выключаться». Но похоже, что это проблемы конкретных экземпляров.

Индукционные панели

В iXBT поясняют: индукционные электрические панели отличаются от традиционных тем, что тепло от нагревательного элемента передается непосредственно дну посуды, а не стеклокерамической поверхности. Но и посуда должна быть специальная.

Если упросить: индукционные варочные панели взаимодействует с дном посуды таким образом, что в процессе готовки блюд конфорки остаются холодными — а значит, и безопасными. При этом в среднем индукционные панели стоят дороже, чем газовые или обычные электрические.





Самая просматривая модель «Выбора покупателей» с независимой установкой, размерами встраивания 56 на 49 см, стеклокерамическим покрытием, четырьмя конфорками с двойной короной, сенсорным управлением, таймером конфорок со звуковым оповещением, кнопкой блокировки, а также защитным отключением и индикаторами остаточного тепла.

«Функций у варочной панели много, но самые основные и полезные — это „бридж“ и „сенсбойл“. Также в плюс идет удобное управление мощностью нагрева», — пишут в отзывах. Режим Bridge позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону, а SenseBoil улавливает момент начала активного кипения, автоматически снижает мощность и подает сигнал о закипании.





В два раза более доступная по цене модель, если сравнивать с описанной выше Electrolux. У нее также четыре конфорки, сенсорные переключатели, стеклокерамическое покрытие и независимая система установки. А еще не отказались от индикатора остаточного тепла и защитного отключения. По мнению пользователей, ее основные плюсы такие: «Разумная стоимость, мощность 7кВт — могут работать все конфорки одновременно, управление каждой конфоркой».