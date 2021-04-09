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Выбираем варочную поверхность в любую квартиру - что покупают белорусы

09.04.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выбор бытовой техники — задача простая только на первый взгляд. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что существует множество разных нюансов. Это касается и варочных поверхностей — ведь их бывает как минимум несколько разновидностей. Посмотрели, какие модели выбирают белорусы, и вкратце рассказываем про некоторые из них.

Для этого мы открыли «Яндекс.Маркет», регионом выбрали Минск, отсортировали технику по популярности и смотрели на модели, отмеченные галочкой «Выбор покупателей». Это означает, что устройство в отзывах рекомендуют купить 80% пользователей.

Газовые панели

Тут все ясно: если в доме есть газопровод, логичнее всего выбрать именно такую модель. К тому же газовые варочные панели в среднем дешевле по сравнению со своими электрическими аналогами. А еще они позволят мгновенно начать либо остановить процесс нагрева и «на глаз» контролировать процесс готовки.

Минусы, правда, тоже есть, и их немало. Например, наличие открытого пламени — потенциально более опасный вариант, а также более сложный уход. Но если вы всю жизнь готовили на газе, то вряд ли подобные сложности станут для вас преградой.

LEX GVG 640−1 BL


Одна из самых популярных моделей встраиваемого типа, отмеченная как «Выбор покупателей». В отзывах в первую очередь хвалят относительно доступную цену, разделенную на два отсека решетку, которую удобно мыть, и материал — чугун. Серьезных минусов покупатели не выявили. Разве что один владелец написал, что «большая конфорка при минимальной мощности пронзительно свистит».

Краткие характеристики панели: размер встраивания — 56×48 см, поверхность выполнена из закаленного стекла, есть четыре конфорки, одна из которых — WOK. То есть такая конфорка отличается тройным рядом пламени, а также наличием специальной подставки. Поджиг автоматический, есть поворотные переключатели и система газ-контроль, предотвращающая подачу газа в случае задувания пламени.

Weissgauff HGG 451 WFH


Вторая по популярности модель в категории «Выбора покупателей». Она, как и вариант от LEX, независимая (то есть ей не обязательно нужен в пару духовой шкаф). Поверхность панели выполнена из закаленного стекла, размеры для встраивания — 43 на 48 см. Конфорок в наличие — три (одна типа «тройная корона», то есть можно использовать посуду WOK), решетки изготавливаются из чугуна. Есть и функции электроподжига с газ-контролем.

Вот как основные плюсы модели описывает один из пользователей: «Понравились дизайн, компактность, качество. Тяжелые чугунные решетки, кастрюли не скользят. На трех конфорках можно поместить чайник, кастрюлю и сковороду. Стеклянная поверхность хорошо отмывается». Особых недостатков, если судить по отзывам, не выявлено.

Электрические панели

Наверное, наиболее популярные на сегодня варочные панели. В высотных зданиях и новостройках, где не предусмотрен газопровод, они становятся едва ли не единственным вариантом. Впрочем, электрические панели предлагают больше функций в сравнении с газовыми моделями и при этом считаются более безопасными. Правда, и стоят, как правило, больше.

Electrolux CME 6420 KA


Самая популярная панель «Выбора покупателей» в «Яндекс.Маркете». У нее независимая конструкция, стеклокерамическое покрытие HiLight — нагревательные элементы расположены под стеклом, за счет чего конфорки должны быстрее разогреваться, — и мощность в 6,5 кВт. Размеры для встраивания — 56 на 49 см.

В отзывах один из владельцев достаточно емко описал основные плюсы: «Проста в эксплуатации. Удобно регулировать температуру. Легко моется». Среди незначительных минусов кто-то отметил маркость. Но предположим, что подобный нюанс можно отнести и к остальным стеклокерамическим панелям черного цвета.

Beko HIC 64401


Фото пользователя «Яндекс.Маркета»

В целом отличий от предыдущей панели в Beko не то чтобы много. Номинальная мощность — 6,8 кВт, установка независимая, размер для встраивания — 56 на 49 см. Сама панель стеклокерамическая, конфорки выполнены по технологии HiLight — их четыре штуки. Есть кнопка блокировки. Управление сенсорное, в наличии функция «защиты от детей».

«Стильный вид, цена, качество, остаточное тепло, защитное отключение», — описывает плюсы модели покупатель. Но и минусы тоже есть. Несколько человек говорят, что конфорки могут «самопроизвольно выключаться». Но похоже, что это проблемы конкретных экземпляров.

Индукционные панели

В iXBT поясняют: индукционные электрические панели отличаются от традиционных тем, что тепло от нагревательного элемента передается непосредственно дну посуды, а не стеклокерамической поверхности. Но и посуда должна быть специальная.

Если упросить: индукционные варочные панели взаимодействует с дном посуды таким образом, что в процессе готовки блюд конфорки остаются холодными — а значит, и безопасными. При этом в среднем индукционные панели стоят дороже, чем газовые или обычные электрические.

Electrolux IPES6451KF


Самая просматривая модель «Выбора покупателей» с независимой установкой, размерами встраивания 56 на 49 см, стеклокерамическим покрытием, четырьмя конфорками с двойной короной, сенсорным управлением, таймером конфорок со звуковым оповещением, кнопкой блокировки, а также защитным отключением и индикаторами остаточного тепла.

«Функций у варочной панели много, но самые основные и полезные — это „бридж“ и „сенсбойл“. Также в плюс идет удобное управление мощностью нагрева», — пишут в отзывах. Режим Bridge позволит объединить две отдельные конфорки в единую большую зону, а SenseBoil улавливает момент начала активного кипения, автоматически снижает мощность и подает сигнал о закипании.

Midea MIH64412


В два раза более доступная по цене модель, если сравнивать с описанной выше Electrolux. У нее также четыре конфорки, сенсорные переключатели, стеклокерамическое покрытие и независимая система установки. А еще не отказались от индикатора остаточного тепла и защитного отключения. По мнению пользователей, ее основные плюсы такие: «Разумная стоимость, мощность 7кВт — могут работать все конфорки одновременно, управление каждой конфоркой».

 
Теги: Минск
 
 
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Выбор бытовой техники - простая задача только на первый взгляд. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что разных нюансов существует множество.
 
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