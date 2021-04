Источник материала: Tut.by

Белорусский хоккеист Егор Шарангович отметился тремя результативными баллами в гостевом матче «Нью-Джерси» против «Баффало», в котором его клуб одержал победу 6:3.

Шарангович отдавал голевые передачи партнерам, когда «Нью-Джерси» забрасывал третью и шестую шайбы, а также сам стал автором пятой на предпоследней минуте встречи.

Hughes with the setup, SharanGOALvich with the finish.